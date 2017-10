Ao invés de se limitarem às tradicionais fotos que rolam antes e durante o casamento, os paranaenses Marielen Chavoni e Eduardo Vacari resolveram inovar. “Sabem aqueles casais que até curtem algumas fotos formais, mas preferem mesmo uma bagunça? Então, é o caso desses dois amigos queridos”, explicou a fotógrafa Ane Pacola, que ficou encarregada pelas fotos de pós-weding dos noivos.

Tendo a bela Ilha do Mel como cenário, o ensaio fotográfico conta uma historinha no melhor clima “Se Beber Não Case”. Nas imagens, Marielen e Eduardo acordam na beira da praia, em meio a garrafas de cerveja, e se dão conta de que estão casados. Aí rola uma briga, muito drama e até um princípio de afogamento, mas tudo acaba bem no final.

O casal realmente se empenhou na atuação e as fotos são muito maravilhosas. Sem dúvida vai ter muita gente se inspirando nessa ideia e vale a pena ver o álbum completo AQUI. Amamos!