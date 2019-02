Estante meia-lua da Saba Itália

Foto: divulgação

As prateleiras e estantes retas e verticais não tem mais graça na comuna italiana de San Martino di Lupari, na província de Pádua. É lá que fica a Saba Itália, uma empresa de design que busca trazer conforto e charme em suas peças, fugindo um pouco da maneira convencional. Os produtos não são feitos em larga escala, o que faz com que, além de lindos, sejam super exclusivos!

Esta estante é a Primo Quarto, do designer Giuseppe Viganò. O nome vem do primeiro quarto da fase lunar, já que ela lembra uma lua em fase crescente. As prateleiras inclinadas dão um toque descolado para qualquer escritório. Na seção Le collezioni, você encontra várias outras peças exclusivas e diferenciadas. Por enquanto, a Saba Itália distribui apenas para Europa, América do Norte e África.