Conheça Bless, o filho de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso – veja as fotos!

E Bless chegou ao Brasil! O filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, adotado no Malawi, já veio com os pais para casa. Titi, claro, estava toda sorridente com a chegada do irmãozinho, de 4 anos.

Nesta terça (30), os papais postaram fotos em suas contas no Instagram apresentando o pequeno Bless. O nome, aliás, tem um significado bem bonito, já que em inglês, quer dizer “abençoado”. “Para nós, o momento é somente de alegria e estamos focados e concentrados em dar amor ao nosso filho”, contou o casal.

A família estava viajando pela África desde o começo de julho. Era um sonho antigo levar Titi, adotada em 2016, para conhecer o lugar em que nasceu. Hoje ela tem seis anos.

O processo de adoção de Bless começou há dois anos e aconteceu com sigilo absoluto, como mandam as leis locais. Assim que souberam que a documentação estava ok, os atores viajaram ao Malawi para buscar o filho. Que família mais linda!

Olha que menino mais lindo:

