Ex-participante de reality americano dá à luz dentro de um closet

A gravidez é feita de inúmeros momentos marcantes (e desafiadores!): saber o sexo do bebê, ver o barrigão crescer e, claro, o parto. Principalmente em gestações planejadas, o nascimento do bebê também é “programado”, só que, às vezes, algo foge totalmente do percurso como aconteceu na última terça-feira (30). A ex-participante do reality norte-americano “The Bachelor”, Jade Roper Tolbert, pariu o filho dentro do closet da sua casa com a ajuda do marido Tanner e dos bombeiros.

Jade relatou brevemente o momento em um post no Instagram e deixou claro que, depois, revelará todos os detalhes da situação. Para ilustrar a história, ela escolheu uma foto em que aparece sentada no chão do closet, com o filho nos braços, rodeada de quem a ajudou a trazer o pequeno ao mundo.

Logo após explicar que acidentalmente havia dado à luz dentro de um grande armário, a ex-participante do reality foi sincera sobre o quão assustador foi viver isso. “Eu ainda estou processando o choque disso tudo, já que não estava no que eu havia planejado, mas estou tão grata por cada pessoa que ajudou a trazer nosso filho ao mundo com segurança…”, declarou a mais nova mamãe.

Mesmo sem muitos detalhes sobre como foi o parto em si, Jade enfatizou principalmente o medo de ver o filho nascer naquela circunstância. “Minha bolsa estourou e, 75 minutos depois, dei à luz nosso bebê saudável enquanto segurava um banco no armário. Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida porque me senti fora de controle, mas Tanner, a mãe de Tanner, minha mãe, os médicos e os bombeiros me ajudaram a continuar quando senti que o mundo estava desmoronando em mim e no meu bebê ainda não nascido”.

Quando Jade postou essa imagem, ela disse que logo postaria uma imagem mais bonita com o filho e foi o que ela fez nesta quarta-feira (31). Com a nova imagem do pequeno bem próximo ao peito dela – o que é extremamente importante para o bebê –, ela agradeceu o apoio de quem a segue e deu notícias sobre o novo filho.

“Estamos todos bem, nos recuperando e descansando, e estou animada para descobrir como é essa nova vida com uma família de quatro pessoas”, escreveu a ex-participante do reality.