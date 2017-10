Expresso de Hogwarts, de Harry Potter, resgata família na Escócia

Essa história até parece magia, mas aconteceu de verdade! Seis integrantes da família Cluett foram para uma área remota da Escócia quando uma tempestade acabou levando a canoa em que viajavam.

“O rio estava transbordando. Toda a área estava debaixo d’água. As pedras nas quais eu havia amarrado o barco tinham se desprendido e ele tinha ido embora”, contou Jon à BBC. Por sorte, foi possível entrar em contato com a polícia e um agente assegurou que eles receberiam ajuda do próximo trem que passasse pelo local.

Então, Jon, Helen e os quatro filhos do casal – de seis, oito, dez e 12 anos – foram resgatados pelo The Jacobite, o trem a vapor que virou o Expresso de Hogwarts na saga “Harry Potter“.

“Estou um pouco triste porque perdi meu barco. Mas quando as crianças viram o trem a vapor chegar, toda a tristeza deixou seus pequenos rostos e foi substituída por empolgação e diversão, apenas a alegria real de ter uma aventura”, contou Jon à publicação.

Atualmente, o trem é usado para excursões na West Midland Railway Line, que atravessa o Viaduto de Glenfinnan. Esse trajeto também aparece nos filmes do bruxinho.

Confira imagens do resgate (com áudio em inglês)