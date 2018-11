Férias escolares? Hora de atualizar as vacinas das crianças

Está chegando a época do ano mais aguardada pelas crianças! Mas, para que elas aproveitem bem as férias, é preciso que a saúde esteja garantida – e as vacinas também.1

Isso porque, como há muitas atividades em locais públicos e viagens, o período é propício para a disseminação de doenças infecciosas graves.2 Além disso, o fluxo de viajantes aumenta e, assim, mais micro-organismos que podem ser nocivos circulam pelo mundo – como o sarampo, que havia sido eliminado, mas voltou a aparecer no Brasil em 2017. Até agora, mais de 2 500 casos da doença foram registrados no país.2,3

No mesmo ano do reaparecimento do sarampo, o Ministério da Saúde apontou queda histórica na taxa de cobertura vacinal, motivada pela desvalorização das vacinas e pela dificuldade dos pais em cumprir o calendário de doses, que, embora importante, é extenso.4,5

Se esse é seu caso, que tal aproveitar o tempo livre dos pequenos neste fim de ano para atualizar a carteirinha? Motivos não faltam!

Por dentro da vacina

A vacinação é uma das melhores formas de prevenir o aparecimento do sarampo e de uma série de outras enfermidades, como poliomielite, catapora e hepatites A e B.6,7 As vacinas ajudam a desenvolver o sistema imune da criança ao treiná-lo para se defender por conta própria de alguns vírus e bactérias.6,7

As pequenas picadas ou gotinhas são consideradas verdadeiras conquistas da ciência. Para que cheguem ao mercado, elas passam por anos de pesquisas que comprovam sua eficácia e segurança, e a vigilância permanece mesmo depois de todo esse processo.8

Além da vacinação, manter ambientes ventilados é outra estratégia para evitar a meningite meningocócica Além da vacinação, manter ambientes ventilados é outra estratégia para evitar a meningite meningocócica

O Ministério da Saúde tem seu calendário de vacinação para crianças, parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI), disponível na rede pública.5 A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) também recomendam doses complementares disponíveis somente na rede particular.9,10

Além da poliomielite, que causa paralisia infantil, e do sarampo, a vacinação é uma das principais maneiras de proteger contra a meningite meningocócica, infecção das membranas que envolvem cérebro e medula espinhal que pode deixar sequelas graves e até mesmo provocar a morte.8,11

Ela é causada pela bactéria Neisseria meningitidis, que possui 12 tipos identificados, sendo que cinco deles são os mais comuns (A, B, C, W e Y).11,12 A vacina do tipo C é gratuita para crianças menores de 5 anos e adolescentes entre 11 e 14 anos.5,9 Na rede privada, está disponível a vacina contra a meningite B e a vacina tetravalente que protege contra os tipos A, C, W e Y.5,9 Consulte o seu médico para saber quais vacinas são indicadas para cada faixa etária.

Além da meningite meningocócica, hepatites, coqueluche, tuberculose, tétano, influenza e caxumba são algumas das outras doenças que acometem as crianças e podem ser evitadas com a vacinação.5,9,10

Outros cuidados nas férias

Além da vacinação, manter os ambientes ventilados e limpos e evitar aglomerações são outras estratégias para evitar a meningite meningocócica.13

Nas férias, vale ainda ter cuidados com a saúde, como usar protetor solar e manter uma alimentação balanceada, com atenção redobrada para alimentos frescos comercializados na rua ou que passam muito tempo fora da geladeira.14,15

Desse modo, é possível diminuir o risco de outros problemas comuns da época, como insolação, intoxicação alimentar e desidratação.15 Atitudes simples para aproveitar ao máximo o descanso e a diversão das férias!

