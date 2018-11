Festa infantil: ideias para organizar uma pool party bem divertida

O verão está quase aí! Se o(a) pequeno(a) nasceu na estação mais quente e animada do ano e você já está buscando ideias para a festinha de aniversário, considere fazer uma pool party (festa na piscina). Dá para usar a criatividade e aproveitar a temperatura alta para preparar um dia diferente e divertido. Gostou da ideia? Vem, vamos te ajudar na organização!

Decoração

Verão remete a alegria e diversão, então, pode abusar das cores fortes na decoração. Quanto mais colorido, melhor! Aposte nas boias em diferentes formatos, cadeiras de praia e “espaguetes” de piscina. Eles vão deixar o ambiente descontraído e com a cara da estação, além de serem objetos fáceis de serem encontrados. O guarda-sol também pode entrar na lista para dar um ar praiano e ainda ser usado para evitar exposição ao sol. Elementos naturais como flores e frutas são outra grande aposta para esse tipo de festa.

Ah, para a mesa do bolo, você também pode escolher um tema mais “específico” como flamingos, surfe e Havaí. Fica lindo!

Bolo

Uma decoração linda merece um bolo bonitão, não é mesmo? Escolha o que combina com o tema da festa, mas, cuidado, que o calor pode comprometer bolos feitos de pasta americana, por exemplo. Naked cakes com frutas são ótimas opções!

Comidinhas

Chegamos na parte mais deliciosa da organização: os comes e bebes. Alta temperatura combina com lanchinhos leves e bebidas refrescantes. Perfeito para oferecer opções saudáveis, muita fruta e líquido. E sorvete, claro! Para ficar fofo, você pode colocar alguns docinhos em baldinhos de brinquedo de praia, por exemplo. Ou que tal usar a paçoca como areia do mar? Use a criatividade e arrase!

Brincadeiras

Um ambiente lindo e comida boa são requisitos importantes para uma boa festa, mas o que a criançada quer mesmo saber é de brincar. Então, tire um tempinho para pensar em algumas brincadeiras e jogos para o dia especial. Bexigas com água, gincanas e futebol de sabão vão fazer a alegria da criançada!