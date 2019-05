Festa Junina: 32 músicas pra animar o arraial das crianças

Já pode preparar o chapéu de palha, pendurar as bandeirinhas e acender a fogueira! Junho chegou e a gente não aguenta de vontade de passar o mês todo nas festas juninas.

Se a sua turminha aí em casa também é animada, tá formado o arraial! Cada um leva um prato de comidinha e o MdeMulher entra com a playlist perfeita pra deixar tocando durante o bailão.

Tem as tradicionais músicas de quadrilha e algumas versões na voz de personagens que as crianças gostam como Palavra Cantada e Patati Patatá.

Ah! E alô, galera das escolas: pra quem tá preparando uma festona com os alunos ou ensaiando uma coreografia com a sala toda, nossa lista do Spotify pode te ajudar a escolher a música perfeita pra dança deste ano ou pra poupar com o Dj.

Dá o play e forma a quadrilha, porque este ano vai ser incrível: