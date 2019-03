Filha pede boneca cacheada e pais têm ideia inspiradora de como fazê-la

Representatividade importa e muito! Mais uma vez, a internet foi palco de uma história cheia de fofura e empoderamento feminino. Recentemente, a pequena Hadassa, de três anos, pediu uma boneca cacheada para os pais e eles simplesmente deram um jeito de realizar o sonho da filha.

Mesmo que algumas bonecas negras, com os fios cacheados, tenham ganhado espaço nas prateleiras das lojas, ainda é só o começo. Afinal, a diversidade desse tipo de cabelo é gigantesca. Por isso, o pedido da baixinha foi feito exatamente com um desejo em mente: que os cachos da boneca parecessem com os seus.

Com esse pedido tão específico, os pais Paulo Víctor e Natália Nascimento precisaram fazer bem mais do que ir a uma loja de brinquedos. Eles decidiram fazer customizar a boneca em casa. O primeiro passo foi procurar um cabelo orgânico – feito com um tipo de fio bem mais parecido com o real do que o sintético – que tivesse grande semelhança com o da filha.

Em seguida, eles o colaram em uma boneca negra que a primogênita já não brincava mais, com o auxílio de cola quente. Para parecer ainda mais real, Paulo e Natália cortaram os cachos na altura em que estão os da filha e, ainda, colocaram um lenço branco na boneca.

Na última foto da publicação, o sorriso da pequena Hadassa mostra como todo o esforço valeu a pena! ❤