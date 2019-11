Filho do meio de Angélica e Luciano Huck ganha festa fofa com tema musical

Depois do imenso susto em junho deste ano, quando sofreu traumatismo craniano enquanto praticava Wakeboard, Benício celebra 12 anos neste domingo (3). O filho do meio de Angélica e Luciano Huck ganhou uma festa fofa com tema musical, no último sábado (2).

No Instagram, a apresentadora compartilhou alguns detalhes da noite nos stories. O primeiro clique da decoração foi do bolo. Com dois andares do que parece ser pasta americana branca, o doce chama atenção pelas teclas de piano ao redor da parte superior e as notas musicais ao redor da base – as cores variam entre preto, vermelho e azul. Já o arremate do bolo fica para a estatueta do pequeno, com os cabelos loiros, no topo.

–

Angélica também postou uma foto em que aparece com Luciano, Benício, Joaquim e Eva atrás da mesa do bolo, cantando parabéns. Com docinhos dos mais variados possíveis, eles acompanharam as mesmas cores do bolo, especialmente com forminhas nos tons azul e vermelho. A apresentadora ainda aproveitou o clique para se declarar para o filho.

–

Outro detalhe bonito da celebração foi um “12” vazado, com muitas bexigas coloridas colocadas dentro, completando todo o ar infantil e alegre da festa.

–

Já neste domingo (3), ainda no Instagram, Angélica postou uma homenagem para o filho no feed, em que agradece por ser sua mãe e não poupa as palavras de amor. Já Luciano preferiu os stories para dizer que Benício é “alguém que conseguiu nascer e renascer 3 vezes em 12 anos”.

Confira:

–