Gio Ewbank e Bruno Gagliasso adotaram um irmão para Titi – saiba o nome!

Titi vai ganhar um irmãozinho! Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso nunca esconderam que tinham vontade de ter uma família maior. Em várias entrevistas, eles comentavam que pensavam em adotar mais uma criança. E parece que este momento chegou. De acordo com o colunista Leo Dias, o irmão de Titi – sim, é um menino! – já virá com os pais para o Brasil na próxima semana.

Bruno e Gio têm grande conexão com a África, como já declararam, e escolheram adotar outra criança do Malawi. Chissomo, a Titi, veio de lá em 2016. Outro sonho que a família realizou agora em julho era levar Titi pra passear no continente em que ela nasceu.

Ainda segundo o colunista, o menino de 4 anos se chama Bless Ewbank Gagliasso. A tradução do nome é bem bonita e significativa: “Benção”. O processo de adoção foi sigiloso, respeitando todas as orientações das autoridades africanas e teria levado 2 anos. Eles já estão com a guarda e podem viajar com o pequeno para casa.