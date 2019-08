Gio Ewbank e Bruno Gagliasso postam fotos novas e lindas de Titi e Bless

View this post on Instagram

Quando penso nos homens da minha vida, vejo o quanto sou abençoada! Caí nesse mundo logo na vida dos dois homens mais incríveis, honestos, generosos e bem humorados desse mundo. Meu pai é meu norte, meu porto seguro, minha maior referência. Sempre foi o cara que esteve ao meu lado, a pessoa que me pega pela mão e diz “vai ficar tudo bem” e que me impulsionava nos momentos em que duvidava da minha própria capacidade. Diz a teoria que buscamos no amor aquilo que temos como referência em casa. E eu acredito muito nisso. Os caminhos da vida me levaram a conhecer outro cara fantástico, maravilhoso, com as mesmas qualidades admiráveis do meu pai é muito mais…hoje ele é PAI dos meus filhos, me orgulhando a cada dia, e me dando a certeza de que ele é o melhor pai do mundo para os meus filhos, assim como meu pai é pra mim! E quando vejo meu pai e meu marido juntos, curtindo a vida e até zoando com a minha cara (é, até nisso eles são iguais) dá um calor gostoso no coração. Aquele quentinho no peito que diz que tudo faz sentido, tudo tem um motivo. Esse dia dos pais é ainda mais especial aqui em casa. Queria que todos os dias fossem assim. E serão, pois o amor nunca nos falta! 💕 E desejo a vocês um dia dos pais tão lindo quanto o que estou vivendo. Beije, abrace, ame muito aquele cara que vira o mundo de ponta cabeça pra te fazer feliz. Feliz dia dos pais, meus amores!!! 💕💕💕