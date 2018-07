Hashtag #porramaridos traz à tona a dura realidade de viver com os homens

Através da hashtag #porramaridos, diversas mulheres estão desabafando nas redes sociais a respeito de situações frustrantes que vem passando com seus companheiros. A ideia é relatar algum acontecimento cotidiano em que fica muito claro que certos homens estão deixando de fazer o mínimo que se espera deles. E é muito fácil de se identificar com as histórias contadas.

Fenômeno no Twitter que teve início na última segunda-feira (23), esse manifesto coletivo mostra que as mulheres estão se queixando de situações bem semelhantes. A maioria delas escancara que há uma dificuldade enorme em fazer com que os homens compreendam a dinâmica dos afazeres domésticos. Mas não só isso, pois também há desabafos a respeito da falta de interesse e empatia na hora de lidar com todo tipo de situação da vida a dois – especialmente no que diz respeito à criação dos filhos.

Num primeiro momento muita gente pode dar risada do festival de falta de noção escancarado nos tuítes, mas na verdade a hashtag faz refletir sobre uma realidade muito triste e profundamente enraizada no machismo estrutural. São relatos de mulheres exaustas, mulheres cujos companheiros não fazem o mínimo. E elas são muitas!

Quando vivia em união estável, saí da aula e fui até um barzinho com meus ex colegas do curso e o pai do meu filho estava com ele em casa.

Lá pelas tantas, mandou a seguinte mensagem:

– Mariana, esqueceu que tem filho? Não posso ficar com ele sozinho aqui não. #porramaridos — mariana (@thisssnana) July 25, 2018

Mais um #porramaridos da gestão passada: veio morar em São Paulo, e voltava pra Porto Alegre uma vez por mês com a roupa suja pra mãe lavar e achava normal 😱😱😱😱 — Diva Laura (@jwallauer) July 25, 2018

História de ontem

-põe a roupa na máquina? -ponho Ele colocou as roupas na máquina mas não ligou pq eu não tinha pedido #porramaridos — Lana Del Rio 🍍 (@maringuesdomina) July 24, 2018

Fui botar o nenei pra dormir e deixei instruções com o cônjuge pro nosso jantar: pôr as almôndegas no forno.

Saí do quarto e ele, maior sorrisão: "já coloquei no forno mas não acendi, ok? eu não sabia o tempo"#porramaridos — Livia Ferreira (@liviafer_) July 23, 2018

só mais uma porque essa é ótima: boy sai pro bar com os amigos, eu super apoio, mas peço pra não fazer barulho quando chegar porque acordo 06h da manhã no outro dia. Ele chega e me cutuca "olha, cheguei, não vou fazer barulho, só queria te avisar, tá?" #porramaridos — Marilia Chaves (@mariliaschaves) July 24, 2018

A roupa do nenei sujou toda de molho de tomate. Tirei a roupa e pedi pra marido botar de molho enqto dava banho no bebê. Horas depois chego na área e a roupa do bebê no chão. “Ué? Não botou de molho?” “É pq ñ sabia se era pra usar o balde ou a bacia” #porramaridos — Nina Levy (@gi_levy) July 24, 2018

Um dia, fazendo faxina, falei "traz uma vassoura e um rodo?". Demorou um tempão, ele saiu e voltou. Tinha ido comprar #porramaridos — Soraya Teixeira (@sorayatsilva) July 25, 2018

Sou mãe de um menino com mielo.

Aos dois anos, qdo foi a hora de realizar a correção na medula, na noite anterior à internação, o genitor e meu marido da época, avisou que não poderia ficar comigo na cirurgia pq tinha que tirar um pêlo encravado na perna.#porramaridos — Laís Naparo (@LNaparo) July 24, 2018

Peguei um emprego em outra cidade, ia pra casa no final de semana. Num final de semana encontrei a cozinha imunda e falei que não ia tocar aquela porcaria, nem cozinhar la. No fim de semana seguinte a única diferença foi um mofo verde que deu nas vasilhas intocadas. #porramaridos — Modo Soneca (@clinomaninha) July 24, 2018

#porramaridos boy desempregado, eu com 7 freelas. Depois do almoço eu to trabalhando e escuto ele do sofá vendo série: “essa louça você pega, né? Porque eu cozinhei e você não pode ser machista. Você sempre fala disso.” — Marilia Chaves (@mariliaschaves) July 24, 2018

#porramaridos

Um dia eu resolvi agradar um boy e levar bolo de chocolate para ele em um pote

No final eu disse que precisava do Tupperware de volta

Ele me devolveu

Sujo de bolo ainda

Já tinha se passado uma semana — Garajau (@_atticamam_) July 25, 2018

#porramaridos meu pai só descobriu como funcionava uma máquina de lavar com mais de 50 anos pq nunca lavou as roupas dele. ele não sabia o q era centrifugação e exclamou "nossa, sai quase seco né?" quando tirou a roupa da máquina kkk — fefa (@frnnsz) July 25, 2018

Planejei um parto natural, após 40h de TP sem progressos cedi à cesariana. Em uma madrugada, em casa, amamentando a bebê que chorava exaustivamente enquanto o #porramaridos assistia TV, comecei a conversar sobre o parto ele diz: -Nem adianta chorar, você que escolheu. — Raquel Santos (@diva_transborda) July 25, 2018

O mais entristecedor é que ninguém está surpreso em tomar conhecimento sobre esses relatos, pois toda mulher conhece alguma história semelhante a essas – ou várias.

Agora, a hashtag também está sendo usada para contar histórias sobre a diferença na criação de meninos e meninas e para propor uma grande reflexão a respeito dessas pequenas violências às quais as mulheres são submetidas no dia a dia. Aquelas violências que são tratadas como uma coisa sem importância, mas que vão minando a saúde psicológica de tantas e tantas mulheres. Não é sobre “escolher o homem errado”, é sobre uma realidade sócio-cultural que precisa ser passada à limpo urgentemente.

Ler #porramaridos me faz ter certeza de que os homens, desde pequenos, não têm obrigações com o trabalho doméstico. Meu irmão, aos 17 anos, não varre o próprio quarto. Eu aos 12 já faxinava a casa. Se não fizesse, era preguiçosa. Já ele, coitado, não sabe fazer e ainda atrapalha. — mamacynthia (@cynthiadoceu) July 24, 2018

Em casa era eu, minha irmã e meu irmão.

Adivinha quem tinha que ajudar nas faxinas?

Simmm, eu e minha irmã!

Meu irmão tinha o sábado livre pra jogar bola e fazer tudo o que quisesse, a gente não, era parte de nossas obrigações manter a casa em ordem. 😒#porramaridos #porramãe — Cynthia (@cynceramente) July 24, 2018

"AH MAS VAI AVIADAR!!!" Já ouvi de todos os homens da família. Meus primos são uns ogros. Tenho pena das esposas deles… — Fernanda #LulaLivre (@garotadpi) July 25, 2018