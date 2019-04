Juliana Didone desabafa sobre pressão para Liz nascer de parto normal

View this post on Instagram

Eu pensava que dois dias depois do nascimento da Liz, eu teria meu relato de parto emocionado e pronto. Com as palavras certas. De cinema. Quer dizer, desses que a gente lê aqui, nas mídias sociais, rs. Com o passar dos dias fui vendo que ser mãe era um árduo trabalho integral, fulltime, mal sobrava tempo pro meu tão valorizado sono. Meses se passaram e eu pensei, tudo bem, posso deixar pra escrever quando Liz fizer um ano. Seria um marco. Ri. Claro que escreveria muito antes. O tempo passou e é nesse exato momento, onde faltam poucos dias pra gente celebrar o aniversário dela que escrevo. Ufa. Por um triz. Pensando aqui enquanto tento organizar memória e relembrar sentimentos, concluo que a demora do texto veio pelas feridas que ficaram em mim com essa vivência. Tive um trabalho de parto intenso e demorado. Foram muitas horas! Sentia dores descomunais, mas dizem que é sempre assim né, então eu resistia. Ao mesmo tempo ouvia uma voz distante soprar, que não seria normal, eu não sei como, mas eu já sabia. Por crença demais, posso chamar até de obsessão por um ideal de parto, não me ouvi e assim seguimos em uma insistência dolorosa pra todos. Uma tolice das barbas não entender que as vezes é preciso modificar o caminho. Minha intuição ficou sem ação e segui por longas horas assim, eu estava em sofrimento. Minha equipe dizia que estava tudo bem com a Liz, então eu e Flávio, esperançosos e perdidos, seguíamos e seguíamos mais um pouco. Não querendo parecer incrédula buscava minha fé, minhas orações. Eu acho que ela sofreu. Eu senti sua angustia. Não precisava. Eu no cansaço extremo, eu com dor agonizante tive que ouvir: Mas você vai desistir agora? Oi?! – Claro que não! Eu vou viver o parto que é pra eu viver. Todos temos particularidades. Conseguimos entender ali que tava tudo errado, demorado, desconfortável, intolerável. Parto normal a qualquer custo? Por quê, por quem? Isso me trouxe culpa e milhares de questionamentos. Não quero falar sobre qual tipo de parto escolher e tal, quero apenas compartilhar que a minha lição é sobre não ser radical com a idealização desse momento. Mesmo que você ache ter a certeza de que aquilo é o melhor pra acontecer(contraditóri