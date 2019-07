Laura Neiva posta ultrassom realista da primeira filha com Chay Suede

Mesmo discretos com as publicações sobre o relacionamento, Laura Neiva e Chay Suede têm compartilhado alguns cliques especiais sobre a primeira gestação do casal. Na última segunda-feira (15), a atriz usou o Instagram para postar uma foto do ultrassom realista 4D da pequena, no qual o seu braço e mãos estão totalmente nítidos na imagem.

Ainda na publicação, a palavra “Tchau” aparece escrita ao lado do braço da bebê, em tom de brincadeira. “Não é todo dia que se vê uma mão no ultrassom com tanta definição”, escreveu a atriz na legenda. Nos comentários, o próprio Chay apareceu e deixou o recado para a filha: “minha mãozinha”.

Nas reações do público é impossível segurar a risada. Alguns seguidores estão comentando sobre como a primogênita terá uma boa vida financeira. “A mão de quem vai ter um cartão de crédito sem bloqueio”, escreveu uma fã. “A mão de quem nunca vai saber o que é prestar um Enem na vida e nem falar ‘parcela em 12x'”, brincou outra.

O que também chama a atenção na publicação é o quanto as pessoas comemoram o clique com ênfase no nome da pequena. Recentemente, Chay postou um foto da barriga de Laura nos stories, com o possível nome da filha escrito em cima. Mais tarde, a atriz fez uma homenagem ao marido na rede social e, no final da legenda, confirmou as especulações: “E tudo bem, ela pode se chamar Maria“.

Laura e Chay se casaram em fevereiro de 2019, depois de passarem por um rápido término no meio do ano passado.