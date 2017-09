Lindas mensagens para enviar para seus irmãos ou irmãs

No dia 5 de setembro comemora-se o Dia do Irmão, e para homenagear aqueles que são nossos primeiros amigos (e também os primeiros com quem brigamos), preparamos uma série de lindas mensagens para enviar pelo WhatsApp, Messenger, ou postar no Facebook e no Instagram.

Basta escolher a mensagem que você mais gosta, fazer o download e enviar para seu irmão ou irmã. Feliz Dia do Irmão!

Para quem não admite que alguém fale mal do irmão ou da irmã

Para quem tem uma irmã que mais parece um clone!

Para quem já teria se estrupiado toda se não fosse o irmão ou a irmã

Para quem tem um irmão ou uma irmã ponta-firme de verdade!

Para aquele irmão ou irmã que é a salvação quando perguntam “e os namoradinhos?”

Para aquela irmã ou irmão companheiro até na hora do castigo

Para aquele irmão ou irmã que sempre disputava com você o banco da frente do carro

E esse aqui é para fazer sua irmã se emocionar

Para aquela irmã que só perdia para você na preferência do pai e da mãe 😉

Porque só quem tem irmão sabe…