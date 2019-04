Mãe é salva de temporal no Rio por grupo de mulheres no WhatsApp

View this post on Instagram

Puerpério é rede! E eu e Linda, graças à Deusa, temos a rede mais linda e eficaz!! Temos a sorte de pertencer ao grupo Sementeiras ao qual a Manu da @blogcolherdechanoivas faz parte e pode nos salvar do temporal que aconteceu anteontem quando quiseram nos deixar na rua. A campanha #ninguemsoltaamaedeninguem visa dar visibilidade a situações que mães, pais e familiares sofrem com bebês e crianças em estabelecimento comerciais e fomentar, de forma geral, solidariedade entre as pessoas. Espero que o que eu vivi, me sentir desamparada com a minha filha, nenhuma outra mãe precise sentir. #sementeiras #ninguemsoltaamaedeninguem #solidariedade#solidariedade EDITADO: Não quero que o aconteceu comigo e com a minha filha seja um prato cheio para quem quer vomitar suas sombras e discurso de ódio em alguém e especialmente na Branca do @emporiojardimrio que teve uma atitude digna em meio a isso tudo. Foi horrível o q eu e a Linda passamos mas o tempo todo não estivemos em risco real. Estávamos sim desamparadas mas não chegamos a ficar na rua nem nada, graças a força do grupo a ajuda chegou antes. Estamos, eu e a Branca, em contato para transformar essa experiência horrível em frutos positivos e mudança. Perdão e tolerância são as palavras de ordem! #sementeiras #ninguemsoltaamaedeninguem