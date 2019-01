Mãe ganha ‘Netflix personalizada’ para filho autista ver Procurando Nemo

Mais uma da série “histórias fofas que a gente vê pela internet”. Tudo começou, na manhã de 1º de janeiro, quando o pequeno Miguel, de 6 anos, acordou, entrou na Netflix, como de costume, mas dessa vez não encontrou o filme “Procurando Nemo”. Como o garoto tem autismo e uma das características é a necessidade de ter uma determinada rotina para seguir, ele ficou muito frustado por não poder ver a animação.

A mamãe Fernanda Torres logo entrou em ação e foi até as páginas da Disney e da Netflix no Facebook questionar a retirada do filme do catálogo e contar o drama do filho.

Para criar seu próprio serviço de streaming, a Disney rompeu o acordo que mantinha com a Netflix e a partir deste ano, que as mudanças começaram a acontecer, por isso o filme do peixinho tão amado por Miguel não estava mais disponível.

Fernanda explicou que comprar um DVD ou assistir em outra plataforma, como muitos usuários sugeriram, não resolveria a situação do filho.“O problema é o padrão quebrado, ele assistia no menu da Netflix e agora não aparece mais. Ele está que só chora e reclama, quer que eu faça aparecer no menu“.

Mas como numa boa história infantil, apareceu um herói – aquela pessoa que faz a diferença e nos deixa cheias de esperança. Sensibilizado com o relato da mãe e a história do garoto, o analista de suporte técnico, Rodrigo Lima, de 22 anos, pegou mais de um dia para criar um DVD com o filme e um menu personalizado, como o do streaming que Miguel estava acostumado.

Ele enviou o link e a mãe, muito agradecida, conseguiu baixar o material exclusivo. “As pessoas falavam que era frescura, mas daí ele (Rodrigo) apareceu com a solução e foi maravilhoso, no meio de tanta gente falando besteira“, contou Fernanda.

Um final bem feliz, né? ❤