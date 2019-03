Mãe registra o próprio parto em fotos de tirar o fôlego

No dia 6 de março, a fotógrafa Megan Mattiuzzo, de 29 anos, deu à luz seu primogênito, Easton, em um parto considerado comum, se não fosse por uma ideia que não estamos acostumadas a ver por aí. Desde a gestação, a mamãe pensou em registrar em fotografias feitas por ela mesma os primeiros segundinhos do bebê ao ter contato com o mundo fora do corpo materno.

A fotógrafa gostaria de guardar o seu próprio ponto de vista daquele que seria um momento muito especial na vida deles. Com o olhar de mãe e ao mesmo tempo de uma profissional, Megan fez “cliques” memoráveis e únicos daquele instante que ficará guardado para sempre em imagens capturadas de tirar o fôlego.

Em entrevista para o Buzzfeed News, a fotógrafa conta que conversou com os médicos antes para assegurar que a tarefa de registrar o próprio parto não acarretaria em risco para o nascimento do bebê. Como a gravidez ocorria de forma saudável e sem grandes preocupações, o seu obstetra aprovou a ideia. Mas as coisas não foram tão simples como esperado.

–

Durante o parto, Megan se lembra de ter ficado apreensiva em certos momentos de dor e chegou a pensar em desistir do plano. “O trabalho de parto foi intenso. A certa altura, olhei pra o meu marido e disse: não sei se consigo fazer isso”, contou a mãe. Mesmo assim, ela seguiu firme e, quando os médicos anunciaram que o bebê estava prestes a vir ao mundo, ela encostou a câmera em sua barriga e fez a série de imagens impressionantes de Easton.

–

A sensação que Megan carrega sobre ver o seu bebê pela primeira vez, agora ganhou um novo jeito de ser expressado, pela fotografia. “Os registros são uma forma de reviver esse momento de felicidade”, conta a mamãe de forma emocionada.