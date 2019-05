Marcos Mion fala ser pai de autista: “Passei de um moleque para um homem”

View this post on Instagram

Meu cantinho de amor puro desde 2005. Minha porta para o mundo do Autismo.💙 . Romeo chegou pra me libertar da maior das mentiras que muita gente pauta suas vidas: a de que “nunca vai acontecer comigo”. . Quando vivemos achando que nada pode acontecer é porque acreditamos numa segurança falsa. É falsa pq o fato de não acontecer com vc ou vc não ver de perto, não quer dizer que não existe. . No caso do autismo, não só existe, como é bem provável que esteja chegando em alguém bem próximo a vc. Isso é, se já não chegou e ninguém sabe. . O que vc prefere? Viver sem saber, de forma rasa, até ser acachapado quando de fato acontecer algo com vc, provando o quanto aquela segurança era falsa Ou Ter consciência e passar pelos processos necessários permitindo a evolução, o entendimento da nossa existência, a dimensão das nossas relações e nossas missões na Terra? . É como tomar a pílula azul do Matrix! Um caminho sem volta de total entendimento do que realmente importa nessa vida. Entendo que muita gente prefere viver a segurança falsa, pois é bem mais fácil. . Aí eu pergunto: se a vida fosse um caminhão em velocidade máxima vc preferia entrar na frente dele e ser atropelado ou ficar no acostamento e olhar ele passar? . Eu, Graças a Deus, não tive opção. Deus me colocou na frente do caminhão! Graças!🙌🏼 #AUTISMO #Consciência 💙💙