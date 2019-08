Marília Mendonça publica carta emocionante como se fosse o próprio filho

View this post on Instagram

minha mamãe levou um susto quando soube que eu estava a caminho kkkk, já cheguei na voadeira e o coração dela foi pra lona direto. desde o positivo, ela me ama incondicionalmente e vive preocupada com o que estou achando da minha casinha. minha mãe trabalha muito, desde novinha… eu, aqui dentro, já viajei por tantos lugares q vocês nem imaginam. (desculpa pelos incômodos, mamãe… preciso disso pra me formar). minha mãe se sente culpada as vezes, por achar que eu preciso descansar, que estou desconfortável, que a correria me atrapalha dormir aqui dentro… mal sabe ela o orgulho que me dá! obrigada por cuidarem tão bem dela até minha chegada, viu? já sinto o quanto ela é amada todos os dias e só de ver o quanto ela é lutadora, sei que será a melhor mãe do mundo… ass: Léo 💙 (📸 @randesfilho)