Menino trans ganha chá revelação especial ao se assumir para a mãe

Com muito amor e carinho, Heather Lundberg Green mostrou a importância da aceitação familiar. Para comemorar o 20º aniversário do filho, Adrian Brown, Heather fez um chá revelação com o intuito de mostrar ao jovem que o apoiava ao se identificar como um homem trans.

A mãe aproveitou para fazer uma sessão de fotos divertidíssimas inspiradas nas tradicionais festas para revelar o sexo dos bebês, com direitos a balões azuis e Adrian enrolado em um cobertor com a escrita: “é um garoto!”.

Na legenda dos cliques, Heather também fez uma declaração emocionante, em que diz o quão orgulhosa está pelo processo de aceitação que o filho havia passado para se reconhecer como um homem trans.

“Quando seu filho se assume transexual, a melhor coisa a se fazer é criar uma sessão de fotos para celebrar o fato de que ele, silenciosamente e corajosamente, conseguiu sair de uma corrida da qual ele nunca quis participar, encontrou seu próprio caminho e seguiu em frente para vencer. Feliz 20 anos, Adrian! Você é, sem sombra de dúvidas, o ser humano mais fascinante que eu já conheci e eu sempre serei a sua maior fã. Eu amo você e honro quem você é e respeito sua coragem de ser você mesmo sem receios. Vamos comemorar!”, escreveu Heather.

A postagem já foi compartilhada mais de 15 mil vezes e está com mais de 30 mil reações. Nos comentários, as pessoas realmente celebraram o momento junto com Adrian e a mãe.

“Essa é a coisa mais legal de todos os tempos. Eu espero que você compartilhe isso muito e se torne viral. Pais incríveis e que amam seus filhos incondicionalmente se parecem exatamente assim”, escreveu uma seguidora. Quanto amor!