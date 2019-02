Menor menino prematuro do mundo surpreende e recebe alta do hospital

Mais uma vez, os bebês nos surpreenderam. Na última semana, um dos menores meninos prematuros do mundo recebeu alta em um hospital do Japão e não foi de qualquer jeito não. O baixinho saiu esbanjando muita saúde com três quilos e duzentos gramas, após ter nascido com apenas 268 gramas.

O baixo peso do pequeno foi resultado de uma cesariana de emergência com apenas 24 semanas de gestação. Por ser tão miúdo, a ponto de caber na palma da mão do médico, ele precisou ficar em torno de dois meses na UTI do Hospital Universitário Keio.

–

Segundo a BBC, a mãe do primogênito revelou que não sabia se o filho iria resistir, já que as condições não eram favoráveis. “Só posso dizer que estou feliz que ele cresceu tanto, porque sinceramente eu não tinha certeza que ele iria sobreviver”.

Ainda de acordo com o veículo, o médico Takeshi Arimitsu – responsável pelo caso – explicou que o bebê é o menor do sexo masculino a receber alta de um hospital, segundo um estudo sobre prematuridade da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos.

Antes, o recorde masculino era de um recém-nascido alemão, que nasceu com 274 gramas, enquanto que o feminino era de uma garotinha também da Alemanha, que veio ao mundo com apenas 226 gramas.

Para Takeshi, a alta de prematuros como o último que cuidou é um exemplo de que “existe a possibilidade de que bebês saiam do hospital com saúde apesar de terem nascido pequenos”.