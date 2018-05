Não é à toa que o Dia das Mães é a segunda maior data comemorativa do Brasil. É o dia especial para homenagear aquelas que nos deram a vida e são, geralmente, nossa primeira e mais forte referência de amor. Entre beijos, abraços e presentes, que tal enviar uma mensagem emocionante pelo WhatsApp para sua mãe neste 13 de maio tão especial?

Preparamos uma série de imagens com recadinhos pra ela que é única, importante e merece todo seu carinho. Salve em seu computador ou telefone celular as imagens e aproveite para enviar por WhatsApp, no Facebook ou até mesmo publicar em seu Instagram. Que tal?

Baixe e envie pelo WhatsApp mensagens emocionantes para o Dia das Mães

E todo mundo pode ter uma mãe legal, mas é claro que a sua é a melhor de todas

Ela sempre dá os mesmos conselhos – e sabemos que sua mãe sempre tem razão

Mesmo quando ela erra, é pensando no que é bom para você: e por isso ela é a melhor mãe do mundo!

Dia das mães é dia de dar muito amor, o melhor presente!

Mãe é tudo!

E sua mãe é única, não dá para copiar!

Valeu, mãe, por ensinar coisas tão importantes desde que somos pequenos

Para aquela mãe geek, que não perde um episódio de Game of Thrones

Não somos todo mundo! E nem você é, mamãe ❤

Se a sua mãe é brava, taí uma boa opção

Pelo menos no Dia das Mães, não esqueça de nada…

Como é bom perceber que estamos cada vez mais parecidas com elas

Se você foi uma criança respondona, tá na hora de se retratar

E assuma logo esse papel da filhota mais querida!