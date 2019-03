Pai faz surpresa linda para filha inspirada na Capitã Marvel

Lançado recentemente, o filme Capitã Marvel já conquistou o coração de muita gente (inclusive o nosso!). Quem também é fã de heroínas e amou a nova personagem é a garotinha Nelle, de 5 anos. Então, seu pai Josh Rossi, que é fotógrafo, decidiu fazer um surpresa para a filha.

O pai encomendou uma fantasia com a designer Julie Whiteley e fez um ensaio fotográfico temático com a menina. Depois, fez uma super edição das fotos. E o melhor da surpresa: no dia da estreia do filme, combinou com os funcionários do cinema para que trocassem um dos cartazes originais por um da menina durante a sessão.

A reação da garota foi demais e agora, o pôster enfeita a parede do quarto de Nelle. O papai mostrou tudo em um vídeo no YouTube, confira: