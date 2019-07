No Instagram, Laura Neiva mostra barriguinha de grávida pela 1ª vez

Após postar, via Instagram, uma imagem do ultrassom realista 4D de sua primeira gestação com Chay Suede, na segunda (15), a atriz Laura Neiva usou novamente a rede social para falar sobre a gravidez, na noite de sexta-feira (19).

Desssa vez Laura, que espera por uma menina, compartilhou o primeiro clique no qual é possível ver com clareza sua barriguinha de cinco meses. Na foto, ela aparece de lado, vestindo um macacão estampado e colado ao corpo.

“Peguei uma gravidez”, escreveu ela, na legenda divertida.

O post, que já conta com mais de 80 mil likes, recebeu uma chuva de comentários positivos, inclusive de famosas como Luisa Mell, Astrid Fontenelle, Grazi Massafera e Regina Casé.

Entre mensagens de parabéns e incontáveis emojis de coração, muita gente destacou o quanto Laura está radiante grávida.

Apesar de serem um casal discreto, Chay já havia mostrado a esposa gravidinha anteriormente, pelos stories. Na ocasião, ele também revelou o nome da filha dos dois, que vai se chamar Maria.