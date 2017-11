Noiva faz homenagem à mãe do enteado e dá lição de sororidade

O senso comum diz que é super ~natural~ você ser inimiga da ex-mulher do cara com quem está se relacionando, e isso é ainda mais acentuado quando há um enteado envolvido. Todo mundo conhece alguma rixa desse tipo, por isso não é de se admirar que a história de Katie H. Muss e Casey Bender tenha virado notícia ao redor do mundo.

Katie casou-se com Jeremy – que é ex-marido de Casey – e ela é apaixonada pelo enteado Landon. O casamento rolou há poucos dias e Casey não apenas foi convidada para o evento, como também recebeu uma incrível homenagem de Katie.

No tradicional momento em que o casal diz seus votos, a noiva declarou-se para Jeremy e também leu uma mensagem emocionante ao pequeno Landon. Em meio a outras palavras muito lindas, ela disse: “Eu prometo ser uma melhor amiga para a sua mãe e para o seu pai. Eu prometo que nós seremos uma grande família que você terá para o resto da vida”. Mas Katie não parou por aí e começou a ler os votos que escreveu especialmente para a mãe do menino.

“Eu prometo ser uma mãe maravilhosa para o seu filho. Eu vou guiá-lo, ensiná-lo e amá-lo todos os dias. Eu prometo respeitar, trabalhar, escutar e estabelecer uma comunicação entre nós, como pais em conjunto. Eu vou amar vocês, não importa o que aconteça. Nós somos uma família, para sempre”. Ao final, o fofo Landon ainda entregou uma flor à mãe, simbolizando a união entre as duas, por meio dele. Precisa dizer que a emoção foi geral?

“Eu não podia pedir por uma ‘mamãe bônus’ melhor para o Landon”, disse Cassey ao Good Morning America.

Estamos muito in love por essa família maravilhosa e por esse exemplo tão lindo de sororidade. Multiplica, Senhor!

As fotos do casamento também são lindas demais. Olha só quanto amor envolvido:

E, para fechar, um clique mais antigo, da época em que Casey estava grávida pela segunda vez. Só por motivos de: amamos muito.