Noiva subiu no altar com filha nas costas e as fotos são emocionantes

A cerimônia de casamento é um momento único e especial para celebrar o amor, a família e estar com quem a gente mais ama, né? Uma noiva deu um bom exemplo disso ao subir no altar carregando a filhinha de dois anos em suas costas. As fotos conquistaram a internet!

A noiva e mãe, Dalton Mort, contou que desde o começo quis que a sua filha Ellora participasse do casamento, já que para ela a união não seria apenas do casal, mas da família toda. Além disso, levar a menina junta no altar seria o símbolo de que ela sempre estaria presente, além de ter um caráter mais prático: não precisaria de outra pessoa para cuidar da pequena, que poderia querer a mãe durante a cerimônia.

A ideia de levar Ellora num sling – amarrada em um tecido nas costas- deu muito certo! Não é à toa que as fotos fizeram o maior sucesso nas redes sociais. Olha que fofura:

–

E não é que a pequena ficou quietinha e deixou o casamento ainda mais lindo?

–

Mas esse negócio de casamento dá um soninho, né? Durante os votos a garotinha não aguentou e se ajeitou no colo da mamãe para uma soneca e nem viu a cerimônia acabar.