Noiva surpreende a avó usando o antigo vestido dela no casamento

Prestes a se casar, a americana Jordyn Cleverly resolveu fazer uma surpresa emocionante para a avó, Penny Jensen, de 74 anos. Quando a idosa revelou que pretendia doar seu antigo vestido de noiva, a neta planejou usá-lo em seu casamento, mas sem que a avó desconfiasse.

Penny casou-se em 1962 e ficou viúva 25 anos atrás, mas guardou o vestido durante todo esse tempo. Prevendo que a avó se comoveria muito ao vê-la usando a peça, Jordyn decidiu revelar a surpresa antes do casório.

“Eu disse a ela que seria uma pequena sessão de fotos em família, com meus pais e avós, porque nós provavelmente não teríamos tempo suficiente para fazer isso no dia do casamento. Eu não queria que ela me visse pela primeira vez quando eu estivesse andando até o altar, pois ela iria chorar muito com todas as lembranças”, disse Jordyn ao site Inside Edition.

E esse momento lindo foi registrado pela fotógrafa Kortney J, que compartilhou as imagens em seu Facebook: