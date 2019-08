O lindo significado da decoração do chá revelação do bebê de Alok e Romana

Em julho, Alok e Romana Novais anunciaram que vão ser papais durante uma apresentação do DJ na Tomorrowland, na Bélgica. Na última quinta-feira (15), chegou finalmente a hora do casal descobrir o sexo do seu primeiro filho. Eles decidiram preparar um chá revelação e comemorar com a família e amigos a chegada de um garotinho.

Além de muito fofa, a decoração da festa intimista tinha um significado bem especial. O duo de cores azul e rosa, que marcam esse tipo de comemoração, foram substituídos por uma paleta colorida no tom pastel. A escolha faz alusão ao termo “bebê arco-íris“, que é o filho que vem após um aborto espontâneo, como o que aconteceu com Romana em maio de 2018. Ideia linda, né?

Confira também o momento emocionante da descoberta: