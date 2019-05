O que significam os 10 nomes mais cotados para o filho de Meghan e Harry

Depois de muita espera, nesta segunda-feira (6), o Palácio de Buckingham anunciou que Meghan Markle havia entrado em trabalho de parto e, em seguida, revelou o nascimento do bebê. Mesmo com um discurso emocionante do príncipe Harry , o nome do pequeno ainda não foi trazido a público.

No entanto, assim como as especulações sobre as informações principais do nascimento do baixinho renderam diversas apostas, o mesmo está acontecendo com o nome do bebê. Segundo a Ladbrokes, empresa britânica de apostas, dez nomes masculinos estão entre os mais cotados para o novo integrante da família real. Tais dados da organização foram atualizados pela última vez hoje.

Confira quais são os possíveis nomes do bebê real e o que significam:

Albert

Esse nome seria uma homenagem ao Príncipe Albert, que foi casado com a Rainha Victoria, soberana do Reino Unido de 1876 a 1901. Albert é o tataravô da Rainha Elizabeth.

Arthur

Arthur é um dos nomes mais populares na realeza, e na Família Real várias pessoas se chamam assim, quer ver? Príncipe Charles Philip Arthur George; o Duque de Cambridge, que é o Príncipe William Arthur Philip Louis; o caçulinha de William e Kate, Príncipe Louis Arthur Charles.

E a preferência por esse nome vem de uma história que você deve conhecer… a do Rei Arthur, aquele da távola redonda!

Alexander

A versão inglesa para o nome Alexandre pode ser uma homenagem a um personagem histórico, Alexandre o Grande, filho de um nobre da Macedônia e que fundou o império Persa. Com o significado “O defensor da humanidade”, o nome é forte e combina mesmo com a realeza.

James

James é a versão inglesa para o nome Tiago, que, por sua vez, deriva do nome bíblico Jacó, o calcanhar de Deus. Também é um nome bastante presente na Família Real.

Phillip

Philip é o nome do avô de Harry, o marido da Rainha Elizabeth, e isso já seria uma justa homenagem, não? Mas, além disso, é um nome muito popular na monarquia, desde o século 16, quando existiu o Rei Felipe da Espanha, que, olha só, se casou com a Rainha Maria Tudor, da Inglaterra.

Louis

É o nome do caçula de William e Kate, e, por isso, achamos que não deve ser o nome do priminho bebê. Mas É um nome muito forte para a Família Real, especialmente por causa do tio-avô do Príncipe Charles, Lorde Louis Mountbatten.

Henry

Você sabia que o verdadeiro nome do príncipe Harry é Henry? Pois é, “Harry” é apenas o apelido do mais novo papai do pedaço. Além dessa óbvia homenagem, Henry ainda foi o nome de NOVE reis da Inglaterra. Como o bebê provavelmente não vai chegar ao trono, pois sétimo na linha de sucessão, ele podia pelo menos sentir o gostinho de ter um nome de rei, né?

Frederick

Clássico e forte, o nome Frederico significa “o comandante da paz”, um nome muito simbólico para alguém que certamente terá papel de destaque na família real.

Thomas

É o nome do pai de Meghan Markle, e algumas (poucas) pessoas apostam nessa homenagem como uma forma de fazer as pazes. O pai de Meghan não tem uma boa relação com a filha e chegou a vender informações e entrevistas para tabloides e revistas.

Edward

Edward é o nome de um dos irmãos do Príncipe Charles, e também de muitos representantes da realeza – inclusive do tio da Rainha Elizabeth que abdicou do trono para se casar com Wallis Simpson, uma americana divorciada, que foi o grande amor da vida dele.

Sabia que Meghan Markle também é uma americana e que era divorciada quando se casou com o Príncipe Harry? Hmmm…