Os destinos preferidos das famílias para as férias, segundo o Airbnb

A criançada está de férias, cheia de energia, mas na correria de fim de ano, você ainda não conseguiu planejar nenhuma viagem para toda família curtir o verão? Pois saiba que o Airbnb, site que possibilita o aluguel de casas, apartamentos e quartos para turistas, divulgou uma lista com os destinos mais buscados pelos pais, tanto dentro do país, quanto no exterior, para as férias de verão.

Quem sabe não é para uma dessas cidades que você também vai levar os pequenos?

Dentro do país, como já era de se esperar, as praias são as queridinhas dos destinos. Inclusive, das dez localidades mais buscadas, apenas uma delas não fica no litoral – a Serra Gaúcha, que lidera a lista, com os seus diversos shows e eventos temáticos de fim de ano. Já com protetor solar e óculos de sol em mãos, ocupam o segundo e terceiro lugares da lista, respectivamente, as cidades de Florianópolis e Ubatuba.

Quando é para pegar o passaporte e sair do Brasil, por sua vez, os parques temáticos e muita aventura enchem os olhos das famílias – e não é à toa que Kissimmee, cidade próxima a Orlando, está no topo do ranking internacional. Em seguida, estão duas capitais europeias: Lisboa, em Portugal, e, na terceira posição, a charmosa Paris, na França.

Como sabemos, viajar com crianças exige planejamento e, após escolher o destino, os pais ainda pensam na melhor hospedagem para os pequenos. Segundo o levantamento, o item indispensável na hora de reservar um imóvel para sair de férias com as crianças é a cozinha, e a explicação é simples. O cômodo facilita muito a manutenção da rotina dos pequenos com horários, além de possibilitar a opção por alimentos já conhecidos. Por fim, alugar um espaço que tenha cozinha acaba sendo mais econômico, principalmente quando se viaja em grupos grandes.

As famílias brasileiras também dão preferência para casas que possuam televisão, Wi-Fi, itens básicos de higiene e estacionamento gratuito. A pesquisa mostrou, ainda, que a responsabilidade de escolher a hospedagem é dividida entre pais e mães, sendo que 50% das reservas das viagens em família de 2018 foram feitas por homens, e a mesma quantidade por mulheres.

Confira, a seguir, a lista completa de destinos!

Destinos nacionais mais procurados por famílias para as férias de verão

1. Gramado/Canela, RS

2. Florianópolis, SC

3. Ubatuba, SP

4. São Sebastião, SP

5. Guarujá, SP

6. Cabo Frio, RJ

7. Rio de Janeiro, RJ

8. Fortaleza, CE

9. Balneário Camboriú, SC

10. Caraguatatuba, SP

Destinos internacionais mais procurados por famílias para as férias de verão

1. Kissimmee, EUA

2. Lisboa, Portugal

3. Paris, França

4. Roma, Itália

5. Santiago, Chile

6. Buenos Aires, Argentina

7. Orlando, EUA

8. Punta del Este, Uruguai

9. Nova Iorque, EUA

10. Porto, Portugal

Agora, boas férias! 🙂