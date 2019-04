Os detalhes mais fofos do mesversário da Zoe, filha de Sabrina Sato

Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, completou 5 meses de vida e claro que os papais não deixaram passar em branco. A comemoração de mesversário da pequena aconteceu na última segunda-feira (29), em um hotel de luxo no Paraná, e a decoração estava maravilhosa.

O tema da festinha era bosque e com todo um ar de floresta, o bolo e os docinhos eram inspirados em animais , como guaxinim, raposa, corça e coelhinhos – para guardar a recordação da Páscoa.

E esse bolo de pertinho? Lindo, né?

Também ficamos apaixonadas pelos biscoitos decorados!

Ah, e esses docinhos (que parecem deliciosos, diga-se de passagem) e as forminhas em formato de flores deram um charme!

A decoração linda fez jus a um dia muito especial, quando Zoe foi apresentada para grande parte dos parentes. “Que barato redescobrir a vida com a chegada de um novo membro da família japonesa + libanesa. Zoe conheceu quase todo mundo do clã Sato Rahal neste fim de semana”, escreveu Duda na legenda de uma foto com a família do casal reunida.

Felicidades, pequena Zoe! ❤