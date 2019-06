Para copiar: os detalhes mais fofos da festa do filho de Sandy

Theo, o filho de Sandy e de Lucas Lima, completou 5 aninhos de idade e ganhou uma super comemoração. O festão rolou em um buffet infantil, em Campinas, interior de São Paulo, na última segunda-feira (24).

A comemoração, que contou com a presença de muitos amigos e familiares, teve como tema o filme “Como Treinar O Seu Dragão”. Com um bolo de quatro andares e docinhos personalizados, a decoração no aniversário ficou super divertida. Confira as fotos!

–

–

–

–

Repara nos docinhos feitos de pasta americana, cheio de detalhes. E os cupcakes decorados também estão incríveis! Dá até dó de comer!

–

–

–

Como de costume, discretos, Sandy e Lucas decidiram não publicar nenhuma foto do pequeno Theo em suas contas no Instagram.