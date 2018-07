Por que o Dia dos Avós é comemorado em 26 de julho?

No Brasil e em Portugal, o dia 26 de julho é a data escolhida para homenagear pessoas muito especiais: é o Dia dos Avós. Diferentemente do Dia das Mães e do Dia dos Pais, que sempre são em domingos, o Dia dos Avós tem essa data fixa, e a cada ano cai em um dia da semana.

Essa data comemorativa tem origens religiosas. O dia 26 de julho é Dia de Sant’Ana e de São Joaquim. Na tradição católica eles são os pais de Maria, e, portanto, os avós de Jesus. Por isso que essa é a data escolhida para celebrar todos os avôs e avós.

Antes disso, São Joaquim era homenageado em março, e posteriormente em agosto. Foi apenas durante o papado de Paulo VI, entre 1963 e 1978, que 26 de julho passou a ser o dia dos dois santos.

A história de Sant’Ana e São Joaquim

A tradição católica conta que Ana e Joaquim eram casados. Eles sonhavam em ter um filho ou uma filha, mas durante vinte anos não obtiveram sucesso – ambos seriam estéreis.

Já com idade avançada, Joaquim jejuou por 40 dias e 40 noites, esperando que Deus o ajudasse a ter um filho. Ana acreditou que o marido tivesse morrido, e orou fervorosamente, pedindo pela vida de Joaquim e para ter um bebê. Anjos então apareceram para os dois, garantindo que eles teriam, sim, uma filha.

Então Ana engravidou, e dela nasceu Maria, e de Maria nasceu Jesus. Por isso, hoje, Sant’Ana é considerada a padroeira das avós. Ela também é padroeira da educação, por ter educado Maria e influenciado na educação de Jesus. Já São Joaquim é o padroeiro dos Avôs.