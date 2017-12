zoom_out_map 1/14 (Cobasi/) 1. Gorro de Natal, Bichinho Chic, Cobasi, a partir de R$ 17,90*Lindo gorro para o pet frequentar as festas de fim de ano com muito estilo e elegância.2. Bandana de Natal, Bichinho Chic, Cobasi, a partir de R$ 13,99*Confeccionada em 100% poliéster de alta qualidade, ela proporciona todo o conforto necessário para o pet, além de deixá-lo muito charmoso. Indicada para cães de todas as raças e tamanhos.3. Camiseta de Natal, Bichinho Chic, Cobasi, a partir de R$ 35,30*Confeccionada em tricoline e 100% algodão, não incomoda a pelagem do cão. A camiseta vem com uma toquinha e um cinto para enfeitar a roupa e dar mais estilo. Produto com design inovador, conforto e o estilo que seu pet merece.

zoom_out_map 2/14 (Cobasi/) 1. Panettone Tradicional para Cães, Pet Dog, Cobasi, R$ 7,99*Feito com ingredientes selecionados, é um ótimo agrado para o pet na época do Natal. Pode ser oferecido como para cães de todas as raças. 80 gramas.2. Panettone com Flocos de Carne para Cães, Pet Dog, Cobasi, R$ 7,99*Um pedacinho do Natal para o seu melhor companheiro. Além de ser macio e saboroso, ele respeita o metabolismo do cachorro e não agride seu organismo. 80 gramas.

zoom_out_map 3/14 (Ipet/) 1. Dog Beer - Cerveja para Cães, Ipet, R$ 9,99*É uma cerveja canina inspirada na bebida humana. Porém, não tem álcool e gás carbônico, ingredientes prejudiciais à saúde dos cães. Ela é feita à base de malte e está disponível nos sabores carne e frango. 355 mililitros. 2. Dog's Wine - Vinho para Cães, Ipet, de R$ 14,90* (apenas a garrafa) a R$ 19,90* (garrafa em embalagem especial)Inspirado no vinho humano, é o primeiro de fabricação nacional produzido especialmente para cães. Sua fórmula não contém álcool, gás carbônico e nem uva, ingredientes que podem trazer riscos à saúde dos pets. A fórmula do Dog’sWine conta somente com ingredientes naturais, como suco de carne e corante natural de beterraba. 250 mililitros.

zoom_out_map 4/14 (Cobasi/) 1. Petisco Sabores Natalinos Peru, Joy Stick, Cobasi, R$ 18,90*É feito com ingredientes nobres, que trazem uma crocância irresistível. São palitos com sabor peru, feitos especialmente para o animal. 350 gramas.2. Petisco Sabores Natalinos Tender, Joy Stick, Cobasi, R$ 18,90*São palitos com sabor tender, feitos especialmente para o cão. É indicado oferecer o alimento aos cães após as refeições ou como demonstração de carinho e gratificação pela obediência do pet. 350 gramas.

zoom_out_map 5/14 (Ipet/) 1. Pet Snacks - Petiscos Caninos, Ipet, de R$ 1,34* a R$ 8*A linha IpetSnacks é composta pelos sabores coxinha e bolinho de carne (da linha festa), picanha e linguiça (da linha churrasco). Os snacks são feitos com carne bovina fresca, fígado de frango, proteína texturizada de soja e farinha de trigo, entre outros ingredientes, além de uma série de aditivos nutricionais. Eles contêm, por exemplo, proteína, cálcio e fósforo. No entanto, assim como para os humanos, os petiscos devem ser oferecidos apenas como agrado, nunca com a finalidade de substituir a refeição do pet.

zoom_out_map 6/14 (Ipet/) 1. Molhos para Ração - Barbecão e Barbecat, Ipet, R$ 7,99*Inspirados no barbecue humano, os molhos para ração fazem sucesso entre os pets. Além de saborosos, eles tornam a refeição muito mais divertida para os animais. Desenvolvidos a partir de ingredientes selecionados, ainda ajudam na suplementação nutricional dos bichos. Os molhos são ricos em ferro e vitaminas A, D, E e K. O ideal é servir apenas sete mililitros de molho para cada 100 gramas de ração. 250 gramas.

zoom_out_map 7/14 (Ipet/) 1. Molhos para Ração - Cãotchup e Catchup Ipet, R$ 7,99*Os produtos foram desenvolvidos levando em consideração as características e preferências de cada uma das espécies e os ingredientes foram escolhidos para não inferir riscos à saúde dos animais. O Cãotchup e o Catchup, por exemplo, não contêm tomates, alimento não indicado a cães e gatos. Desenvolvidos a partir de ingredientes selecionados, os molhos ainda ajudam na suplementação nutricional dos bichos. Os molhos são ricos em ferro e vitaminas A, D, E e K. O ideal é servir apenas sete mililitros de molho para cada 100 gramas de ração. 250 gramas.

zoom_out_map 8/14 (Ipet/) 1. Cesta Natauau, Ipet, R$ 59,90*O kit é recheado de guloseimas e conta com dez itens, incluindo minipanetone, ossos, biscoitos, molhos para ração (como o Cãotchup e o Barbecão), a cerveja DogBeer e o vinho Dog'sWine. Os produtos prometem fazer a alegria dos bichinhos sem colocar a sua saúde em risco, já que muitos alimentos consumidos por humanos são proibidos aos cães.

zoom_out_map 9/14 (Aloha/) 1. Snack Petisco para Gatos, Aloha, R$ 15,90*Para gatos de todas as idades, o snack conta com extrato de yucca, que garante pele e pelos mais brilhantes, e fibras e linhaça, para a redução de bolas de pelo. Tem Whey Protein e betacaroteno em sua composição e é enriquecido com vitaminas A, C, D, E, K3, B1, B2, B6 e B12. 60 gramas.2. Snack Petisco Baby, Aloha, R$ 15,90*Tem alecrim, chá verde, betacaroteno e Whey Protein em sua composição, cálcio (fundamental para o desenvolvimento físico) e DHA, que ajuda no desenvolvimento do sistema nervoso e na formação do sistema imunológico. Livre de corantes artificiais, é enriquecido com vitaminas A, C, D, E, K3, B1, B2, B6 e B12. 60 gramas.3. Snack Cubitos para Cães, Aloha, R$ 15,90*Indicado para todas as raças e para todas as fases da vida dos cães, o snack é elaborado com carnes frescas e tem betacaroteno e Whey Protein em sua fórmula. É rico em fibras naturais e em vitaminas A, C, D, K3, B1, B2, B6 e B12. 60 gramas.

zoom_out_map 10/14 (Pet Love/) 1. Pão de Queijo Cheese Delice, The French Co, Pet Love, a partir de R$ 6,90*É vegetariano e, por isso, pode ser consumido por cães alérgicos a carnes ou que têm problemas renais. Não contém sal e é preparado com farinha integral. 120 gramas.2. Sheepy Sticks, The French Co, Pet Love, a partir de R$ 6,90*Tem cordeiro como fonte de proteína animal, zero gordura trans, zeólita e probióticos MOS. Além disso, conta com hexametafosfato de sódio, que auxilia na higienização bucal e é rico em fibras. Sem proteínas alergênicas e sem corantes. 60 gramas.

zoom_out_map 11/14 (Pet Love/) 1. Caveirinhas, Pet Games, Pet Love, R$ a partir de R$ 17,91*Com compartimentos para pequenos petiscos, a caveirinha simboliza a sabedoria, a eternidade e a igualdade. Em nylon, o brinquedo lembra mais um osso que uma bola e é indicado para cães destruidores. É um produto resistente, seguro, durável e que auxilia na profilaxia bucal e estimula a procura por alimentos. Em soft, lembra mais uma bola que um osso, indicada aos mordedores moderados, estimula a caça por diversão e a procura por comida, disponível nas cores roxa e cinza. As duas versões do “art toy” para pets está disponível nos tamanhos P, M e G. 2. Corujinha, Pet Games, Pet Love, R$ 39,90* (tamanho P) e R$ 49,90* (tamanho M)O mordedor recheável é um produto dois em um resistente, anti stress, atóxico e lavável, com pulo imprevisível e proteção antimicrobiana. Foi desenvolvido em borracha termoplástica de alta resistência mecânica, que garante segurança e durabilidade. O seu formato ovalado permite que os pets mordam o brinquedo por inteiro. Está disponível nas cores rosa e azul e nos tamanhos P (para cães com até 10 quilos) e M (para cães com até 30 quilos).

zoom_out_map 12/14 (Pet Love/) 1. Flying Cat, Pet Love, R$ 33,21*É composto por uma vareta em fibra de vidro revestida, um fio de aço carbonado em uma das pontas e uma isca penada que gira quando em movimento, além de duas iscas refis. Atiça a curiosidade do gato ao recriar sons e movimentos de pássaros, auxilia na socialização e promove atividade física e mental por estimular a caça por diversão. O produto foi criado também pensando na comodidade do dono, pois pode-se interagir com os felinos em um raio de dois metros com o mínimo de esforço - sentado, lendo ou vendo televisão.2. Cat Pizza, Pet Love, R$ 26,01*Uma caixa-brinquedo cujo objetivo é estimular a procura por alimentos escondidos. Desenvolvido em papelão plastificado reforçado para garantir durabilidade ao produto, possui quatro níveis de jogos independentes. Para iniciar a brincadeira, é necessário introduzir petiscos secos e/ou ração nas cavidades do nível 1 e, gradativamente, colocar alimentos nas cavidades de maior nível de dificuldade.

zoom_out_map 13/14 (Cobasi/) 1. Bola de Tênis Fluorescente, Jambo, Cobasi, a partir de R$ 24,50*Produzida em borracha atóxica, exclusivamente para animais domésticos. Por serem fluorescentes, elas brilham no escuro, divertindo ainda mais o animal. As bolas são uma ótima opção para incentivar o pet a fazer exercícios, auxiliando em seu desenvolvimento físico e mental, além de evitar com que o cão morda objetos e móveis da casa. Embalagem com três unidades.2. Mordedor Osso Mesh Bone, Jambo, Cobasi, a partir de R$ 17,90*Esse brinquedo é feito com material de alta qualidade e durabilidade, para que seu pet se mantenha sempre ativo, de forma saudável e divertida. Os animais adoram qualquer tipo de brincadeira com seus donos, gostam muito de interagir sempre, seja qual for a idade, raça e porte.