Princesa Charlotte será chamada por outro nome em nova escola

Ser um membro da Família Real traz (muitas) regalias, mas também muitas privações. E, de acordo com a revista People, Charlotte (4), filha de Kate Middleton e do Príncipe William, irá mudar de nome para ir ao colégio. Ela vai estudar na Thomas’s Battersea, a mesma escola do irmão George (6).

Não, não estamos falando sobre títulos, até mesmo porque Kate e William sempre deixaram bem claro que não queriam que os filhos fossem reconhecidos por eles. A ideia é que a pequena deixe de ser chamada de Princesa Charlotte Elizabeth Diana e passe a ser conhecida apenas por Charlotte Cambridge. O mesmo sobrenome é usado por George na escola e ele é em homenagem aos pais, o duque e a duquesa de Cambridge.

Essa mudança de nome no ambiente escolar é uma tradição que segue a Família Real. Na época em que o Príncipe Harry e o irmão estudavam, eles também tiveram os sobrenomes substituídos por Wales, pois são filhos de Charles, o Príncipe de Wales. Isso significa que eles eram conhecidos como William Wales e Harry Wales.