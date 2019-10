Rafa Vitti mostra rostinho da filha pela 1ª vez e nós estamos apaixonadas!

Tatá Werneck deu à luz sua primeira filha com Rafael Vitti na manhã da última quarta-feira (23). Muito ativos nas redes sociais, os papais de primeira viagem compartilharam com os fãs fotos lindas e cheias de amor do nascimento (e, claro, divertidas, como esperávamos). Faltava só uma imagem para a gente finalmente conhecer o rostinho da pequena, né?

Pedido atendido! Na manhã desta quinta-feira (24), o papai Rafa postou em seu Instagram, mais um clique, agora com a filha no colo, de frente para a câmera. E, sim, ela é a coisinha mais linda do mundo!

Na legenda, o ator falou sobre como está se sentindo no primeiro dia com a primogênita. “Colo de papai….. to muito bobo.. nem sei… parece que o tempo parou pro amor passar”, escreveu.

Em seguida, Tatá, do seu jeito icônico, também postou uma foto com a legenda: “Estou aqui refletindo sem entender sobre aquele meme da Nazaré onde ela está refletindo sem entender”. Que?

E esse vídeo?

Muito fofa, né?