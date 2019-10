Rafa Vitti posta foto fofíssima para celebrar o nascimento da filha

O assunto desta quarta-feira (23) é apenas um: o nascimento da filha de Tatá Wernerck e Rafael Vitti. Depois da postagem tocante feita pela apresentadora sobre o parto, agora é a vez do papai prestar homenagem à pequena no Instagram.

Rafa fez uma foto em que contorna os pés da filha recém-nascida com as mãos, no formato de um coração. Esse tipo de imagem já é um clássico nas redes sociais!

Na legenda, ele aproveitou o momento para já deixar uma declaração à primogênita: “Primeiro dia do restos de nossas vidas… muita emoção… sem palavras… bem-vinda, filha”, escreveu o ator com emojis de coração e de mãozinhas unidas em agradecimento.

Antes de Rafa, Tatá também compartilhou uma foto da pequena, só que de costas. O clique é o retrato perfeito de toda a emoção sentida ao ver a filha pela primeira vez, especialmente depois das complicações que Tatá vivenciou na gestação. A apresentadora sofreu com hiperêmese gravídica, principalmente no três primeiros meses da gestação, como aconteceu com Kate Middleton.