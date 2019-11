Roberto Justus e Ana Paula Siebert anunciam primeira gravidez

Vem bebê aí! Neste domingo (3), Roberto Justus e Ana Paula Siebert, casados desde 2015, anunciaram que estão a espera do primeiro filho do casal. A novidade foi revelada no Instagram dos dois.

Para as duas publicações, eles escolheram uma foto bem produzida, com um sapatinho vermelho nas mãos de Ana Paula. No Instagram dela, a modelo já revelou de quantos meses está e se declarou para o marido.

“Me sinto a mamãe mais realizada desse mundo, me sinto completa, com uma luz que vem de dentro e me ilumina todos os dias desde que escutei seu coraçãozinho bater a primeira vez. São três meses de tanta alegria que já não sei como vivi sem você por toda a minha vida”, escreveu Ana Paula.

Já Roberto Justus falou sobre a felicidade de viver mais um momento como esse – já que ele é pai de quatro filhos, incluindo a pequena Rafa Justus, fruto do seu relacionamento com Ticiane Pinheiro.

“Que alegria de poder vivenciar mais uma vez um momento como esse. Quem me conhece sabe o quanto os meus filhos significam para mim. E coroar esse nosso lindo amor com um bebê que vai chegar, é a maior realização da nossa vida. Obrigada Ana Paula Siebert por me proporcionar essa alegria”, declarou o empresário.

Veja as publicações: