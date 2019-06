É clichê, mas é verdade: o amor está no ar. Nas redes sociais, o Dia dos Namorados está sendo celebrado intensamente nesta quarta-feira (12) e entre as publicações que estão acontecendo no feed, a de Sabrina Sato é uma das que mais nos emocionou. O discurso da apresentadora foge do comum: mais do que para Duda Nagle, a fala dela foi direcionada para a pequena Zoe.

Para ilustrar o momento, a mamãe escolheu uma foto em que a baixinha aparece no colo dos pais. E na legenda, ela afirmou que este era o melhor Dia dos Namorados por ter a filha nos braços – ainda que isso signifique viver a data entre “mamadas, choros e colos”.

Sabrina ainda falou sobre os presentes tão comuns nessa época. Para ela, não tem perfume, jantar romântico ou o que quer que seja que possa substituir a presença da pequena. “Do nosso amor, nasceu o maior amor de nossas vidas. E fica difícil pensar em presente, quando se tem o melhor presente de todos”, enfatizou a apresentadora.

Confira essa fofura: