Sabrina Sato fala emocionada sobre estar longe de Zoe no Dia das Crianças

A mamãe da pequena Zoe, Sabrina Sato está em Cannes, viajando a trabalho, e não poderá ficar com a filha no seu primeiro Dia das Crianças da filha. Emocionada, a apresentadora fez um desabafo em seu Instagram, neste sábado (12), falando da saudade e de como é difícil estar longe da sua bebê de 10 meses.

“Para mim não está sendo fácil porque eu estou longe da Zoe. É o primeiro Dia das Crianças dela. Ainda bem que ela ainda não entende, gente, porque não está sendo fácil”, contou a mamãe.

Ainda continuou emocionada, falando como aprende com a filha todos os dias: “As crianças despertam na gente nosso melhor lado. A Zoe me ensina a cada dia! A gente começa a olhar o lado bom da vida, das pessoas, com pureza, né? E eu sempre vou fazer de tudo pela minha filha e pelas crianças”.

No feed do seu Instagram, Sabrina postou um foto maravilhosa da Zoe toda sorridente, para homenagear a filha.