Saiba porque a rainha Elizabeth não participará do batizado de Archie

Depois da foto oficial do pequeno Archie no Dia dos Pais da Inglaterra, a informação desta vez é sobre o batismo do primogênito de Meghan Markle e do Príncipe Harry. De acordo com o The Sunday Times, a rainha Elizabeth não participará do evento marcado para o próximo mês, em Windsor.

A correspondente real Roya Nikkhah explica que a ocasião vai calhar com outros afazeres de Elizabeth. “A rainha vai perder o batismo por causa de compromissos próximos à data. Ela participou dos batismos do príncipe George e da princesa Charlotte, mas perdeu o batismo do príncipe Louis no ano passado”.

Mesmo sem a presença da matriarca no evento, outra convidada tem tudo para chamar atenção: a mãe de Meghan Markle. Ainda segundo o veículo, Doria Ragland provavelmente vai viajar até Windsor para participar do batismo do neto.

O local escolhido para a cerimônia religiosa é a Capela de São Jorge. Ela é conhecida por ter sido o palco do casamento entre Meghan e Harry, além de ser o espaço em que o príncipe foi batizado em 1984. Fofo, né?