Saiba quais são os nomes de bebês mais populares de 2018

A plataforma digital BabyCenter divulgou quais foram os nomes mais populares para bebês em 2018. O nome de menina mais usado é uma novidade, e o de menino se consagrou como o mais pop pelo oitavo ano consecutivo.

A lista é feita a partir dos nomes que são registrados na plataforma. Em 2018 foram 501 mil nomes de bebês inseridos no site e aplicativos, o que dá uma bela amostragem. De acordo com o levantamento, Helena foi o nome mais popular para meninas este ano, tirando Alice, que era o topo do pódio desde 2015. Já entre os meninos, nenhuma novidade. Miguel reina absoluto desde 2001.

Depois de Miguel, os nomes mais usados são Arthur, Heitor, Bernardo e Davi. Já entre as meninas, depois de Helena vêm Alice, Laura, Manuela e Valentina.

Outros nomes de meninos que vem se popularizando no Brasil são Benjamin, Joaquim, Samuel e Henrique. O famoso Enzo, que de tão comum virou até meme, caiu 9 posições no ranking deste ano, e é o 19º nome mais popular.

Já entre as meninas, Antonella e Maitê estão galgando posições com rapidez, enquanto nomes como Beatriz e Yasmin vêm perdendo popularidade.

Nomes compostos

Já no universo dos nomes compostos, ou duplos, para as meninas não tem para ninguém: Maria Luiza é a escolha mais constante, seguida de Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Júlia e Ana Clara. Uma curiosidade: dentre os 20 nomes compostos mais populares, todos começam com Maria (13 deles) ou Ana (7).

Os meninos contam com mais variedade. No topo da lista está João Miguel, seguido por Enzo Gabriel, Pedro Henrique, João Pedro e Davi Lucca. Mas há ainda combinações com Arthur, Luiz e Anthony entre os mais comuns.