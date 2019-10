Shay Mitchell anuncia nascimento da 1ª filha com foto singela no Instagram

Os fãs de “Pretty Little Liars” que se segurem! No finalzinho da noite do último domingo (20), Shay Mitchell, nossa eterna Emily, anunciou que a sua primeira filha chegou ao mundo. A bebê é fruto do relacionamento da atriz com Matte Babel.

Para revelar a novidade aos seguidores, ela não se estendeu muito na legenda e preferiu uma foto delicada – mas cheia de amor. No clique, ela aparece segurando a mãozinha da filha, que também já aparece firme segurando de volta. E escreveu: “Never letting go…” – que, em tradução livre, significa “Nunca deixando ir…”.

A frase pode ser uma brincadeira de que a bebê já está grudada em Shay, o que não é surpreendente já que atriz também optou pelo divertido para anunciar a gravidez. Mas também pode ser uma frase mais delicada sobre sempre estar junto desde muito cedo. Fofo, né?

Além de ter anunciado a gestação com uma foto do barrigão, com a legenda: “Isso significa que agora eu estou livre para dirigir na faixa preferencial o tempo todo?”, ela também descobriu o sexo do bebê de um jeito divertido.

Em julho, a assistente de Shay preparou uma surpresa para os papais, já que ela sabia se era uma menina ou um menino. Diferente de outros chás convencionais, no da atriz, um power ranger rosa e um power ranger azul foram colocados para lutar no quintal da casa, até que o “sobrevivente” revelasse o sexo do bebê. Por ser uma menina, foi o rosa quem permaneceu de pé, vitorioso.