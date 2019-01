Sobrevivente do acidente da Chapecoense, Alan Ruschel, é o mais novo papai

O jogador Alan Ruschel e a designer Marina Storchi comemoraram o nascimento do primeiro filho, Lucca, na última quinta-feira (17), no Hospital Circulo, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Por meio de uma cesária, o pequeno nasceu prematuro, com 29 semanas (7 meses de gestação), pesando 1,630kg e com 49cm.

O casal, que está junto desde 2013, subiu no altar, no finalzinho de 2017, quase um ano depois da tragédia aérea com o elenco da Chapecoense, na Colômbia, na qual Ruschel foi um dos poucos sobreviventes. Foram 71 mortes, incluindo atletas, dirigentes e membros da imprensa.

Agora, o papai está vivendo um momento mais que especial nesta nova fase. E nós desejamos toda alegria do mundo para esta família linda! ❤