Tatá Werneck e Rafael Vitti revelam possível nome da primeira filha

No último sábado (6), Rafael Vitti foi um dos convidados do programa “Altas Horas”. Durante o bate-papo, o ator falou sobre os possíveis nomes para a primeira filha com Tatá Werneck, que está de cinco meses de gestação. Depois de atiçar a curiosidade dos fãs com a entrevista, os papais usaram o Instagram para confirmar como a baixinha realmente chamará. Só que vindos dele, nunca se sabe se é brincadeira ou não.

No perfil do Rafa, ele publicou uma foto em que está dando um beijinho em Tatá enquanto curtem um cenário natural bem gostoso, na cachoeira. Para descontrair o clima romântico como eles saber fazer bem, o ator usou a legenda para brincar sobre o clique ser o registro de quando eles conceberam a filha e dizer o possível nome dela. “Quando a gente tava comemorando 2 anos de relação topzeira. Acho que foi nesse dia que a gente fez a Mana”.

Já Tatá foi ainda mais fofa. Ela publicou um vídeo em que está com a filha da amiga Priscila Steinman, Rosa, sentada na sua barriga brincando. No áudio, a apresentadora também fala o nome da pequena que está a caminho: “Vocês duas são amigas. Você vai ser amiga mais velha da Mana. A Mana vai pedir conselho para você”.

E aí? Quais são as suas apostas para a filha do casal?