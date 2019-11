Tatá Werneck mostra detalhes da comemoração de 1 mês da filha

Tatá Werneck dividiu com seus seguidores do Instagram os bastidores da comemoração de 1 mês de sua filha, Clara Maria, no domingo (24). Ela e o marido, Rafael Vitti, preferiram uma celebração mais íntima, apenas com alguns familiares.

Os pais escolheram o sol como tema do mesversário. Além do bolo lindo, a decoração foi toda feita com balões e arranjos de flores em tons pastel. “Pedi só um bolinho para a Lorena Duque, mas ela fez esse cantinho lindo! Obrigada!”, escreveu Tatá, agradecendo a decoradora responsável pelo espaço.

Nessa segunda-feira (25), Tatá encantou seus seguidores com uma foto de Clara Maria. “Fala. Tô te escutando, mas tô meio puta”, brincou na legenda. Amigos e fãs não pouparam elogios nos comentários. “Bebezinha mais linda, mamãe mais engraçada”, disse um. “Ela tem um narizinho tão perfeito! Linda demais”, escreveu outra.