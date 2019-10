Tatá Werneck registra o momento mais fofo entre Rafa Vitti e a filha

Neste domingo (27), Tatá Werneck presenteou seus seguidores do Instagram com a dose de fofura do dia. A humorista publicou uma foto que mostra Rafa Vitti e a filha, Clara Maria, no momento mais pai e filha de todos!

Sem perder o humor (como sempre), ela escreveu na legenda: “Rafa e Clarex dormindo enquanto eu cuidadosamente troco minha fralda pós parto”.

Não são muito fofos? Ultimamente, Tata tem brincado muito com a filha, não deixando nenhum meme sequer passar. Enquanto isso, a gente fica morrendo de amor pelas fotos da bebê Clara ❤.