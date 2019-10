Tatá Werneck revela ter ficado nervosa com pedidos para filha nascer logo

Tatá Werneck está mais ativa do que nunca nas redes sociais. Se no Instagram ela compartilha cliques divertidos da gestação, no Twitter ela também tem falado sobre o assunto, mas com a preocupação de engatar uma conversa descontraída e sanar algumas ~curiosidades~ dos seguidores.

No último final de semana, ela respondeu o que muito vinha sendo comentado sobre ela: “Você se sente incomodada se as pessoas fazem piadas sobre sua filha estar demorando pra nascer?”.

Sempre muito educada (e não há ironia aqui!), Tatá explicou que a questão era mais pessoal do que imaginam e ainda comentou sobre o tipo de parto que está planejando e deseja para a filha.

“Eu sou toda ligada em energia. Então, antes quando torciam ela ainda seria prematura, aí eu ficava meio nervosa falando: ‘Deus. Esquece eles’ rs. Mas agora ela já está tranquila . Só que tem uma pressão para mulheres fazerem cesárea e quero normal”, esclareceu Tatá.

Em outro tuíte, ela também comentou sobre já ter tido contrações de treinamento. Mas que ainda não há previsão nenhuma de quando será o parto, pois ela está esperando os sinais já que quer que seja normal.

Entre muitas brincadeiras com os internautas, outra pergunta interessante surgiu: com quantos anos Tatá parou de comer carne e como foi. A apresentadora aproveitou o gancho e contou que alguns médicos pediram para ela inserir novamente o alimento na dieta gestacional. Mas ela não concordou com a ideia.

“Eu parei há 15 anos. Não sinto falta nenhuma e queriam que eu comesse na gravidez e me recusei. No começo pode ser difícil, mas depois é a melhor coisa da vida”, enfatizou Tatá.

E, ao que tudo indica, ela e Rafael Vitti estão entre só dois nomes para baterem o martelo final de como a primogênita chamará. Sim, Cora está realmente em jogo como uma opção válida. Mas, junto com ela, Clara também está sendo cogitada.

